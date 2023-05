Diversity Barrierefrei im Kopf

Auf den ersten Blick klingt die Geschichte von Ismael Hares wie die von unzähligen anderen Deutschen, die im Zuge der Corona-Pandemie den Charme des Homeoffice entdeckt haben. Die Zentrale des Beratungsunternehmens Data World Consulting, bei dem der 44-Jährige seit gut einem Jahr den Vertrieb leitet, befindet sich in Bern. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in München. Ismael Hares jedoch sitzt Tag für Tag in Freiburg. Am heimischen Schreibtisch. „Mein Arbeitgeber ist global unterwegs“, sagt er. „Da arbeiten alle von überall zusammen.“