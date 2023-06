Entscheidungs-Ratgeber Kollege, bring uns zum Fliegen!

Trau niemals deinem eigenen Urteil. Diese Lektion lernt Arne Lakeit schon früh – als Trainee bei Audi. Drei Monate lang arbeitet der Fertigungsexperte damals am Montageband des Automobilherstellers. Immer wieder kommt es dort zu Problemen: Sobald in der Karosserie eines Fahrzeugs der Bodenbelag verlegt wird, zeigen sich Brüche an der Befestigung einzelner Kabel. Woher sie kommen? Lakeit und seine Kollegen stehen vor einem Rätsel.