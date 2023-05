Homeoffice gegen Büro Wir können dich nicht hören!

Als Axel Schörner im vergangenen Juli mit all den Ideen für die Post-Corona-Ära die neue Zentrale am Münchner Ostbahnhof bezieht, merkt er schnell: Die Buchhalter kommen wohl nicht wieder. Die Abläufe in der Abteilung sind durchdigitalisiert. Nichts muss ausgedruckt, abgeheftet, analog vorgehalten werden. Alle Mitarbeiter können ihren Job von zu Hause aus erledigen.