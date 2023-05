New Work „Google bietet nur deshalb kostenloses Abendessen, weil die Leute abends im Büro sein müssen“

WirtschaftsWoche: Herr Minten, Sie sagen: New Work braucht neue Regeln. Was meinen Sie damit?

Axel Minten: New Work ist eher ein philosophischer Ansatz, Arbeit besser zu machen, sodass sie dem Menschen dient. Daraus wird ganz vieles gemacht: Homeoffice, Vier-Tage-Woche oder der Obstkorb. Das Ganze muss aber strategisch gedacht werden. Und da sind Führungskräfte gefragt, neue Spielregeln zu definieren, die Arbeit besser machen. Wenn in der Führungsebene nicht angekommen ist, dass der Mensch keine Ware ist, die man ausbeutet, sondern die wichtigste Ressource, dann hat man New Work wirklich nicht verstanden.