Per Ledermann

Per Ledermann beim ersten Community Day, der das Miteinander bei Edding in Ahrensburg fördern soll

Als in einer Umfrage herauskam, dass die Mitarbeiter das Vertrauen in die Chefetage verlieren, lernte Edding-Chef Per Ledermann zuzuhören. Ein Protokoll über den Moment, der für ihn alles änderte.