Eskalation zwischen China und den USA Wie Anleger überhaupt noch in China investieren können – und was die Risiken sind

Was bedeutet diese neue Eskalation für Anleger, die in China investiert sind, über Aktien, Fonds oder ETFs?

Die US-Regierung verschärft ihren Anti-China-Kurs. Sie will verhindern, dass Geld in Unternehmen fließt, die die Sicherheit der USA bedrohen – und nimmt dafür die Schwergewichte MSCI und Blackrock aufs Korn. Was das für Anleger bedeutet.