Aktienbruchteile und Sparpläne So holen Sie sich Teile von Aktien ins Depot

Wer die Aktie von Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway in der A-Variante kaufen will, braucht Geld. Viel Geld: Ihr Kurs liegt aktuell bei umgerechnet 453.000 Euro. Damit ist sie die teuerste Aktie der Welt. Mit deutlichem Abstand folgt der Schweizer Chocolatier Lindt & Sprüngli. Hier steht die Aktie bei 107.400 Schweizer Franken, umgerechnet rund 110.400 Euro. Die wenigsten Aktien sind (nominal gesehen) so teuer. Auch Titel mit moderatem Kurswert können aber für manch einen Anleger zu kostspielig sein, vor allem, wenn er mehrere Aktien zugleich erwerben will. Und selbst, wenn genügend Geld da ist: Wird nach dem Kauf eines Kursschwergewichts der Rest des Depots nicht aufgestockt, hat man plötzlich ein Klumpenrisiko im Depot.