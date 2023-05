Angriff auf Aktionärsrechte Privatanleger stören nur

Marc Tüngler zu erreichen ist momentan gar nicht so leicht. Der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) ist im Stress: Die Berichtssaison ist in vollem Gang, fast jeden Tag steht eine Hauptversammlung (HV) an. Tüngler vertritt dort die Interessen von Anlegern, die der DSW ihre Stimmrechte übertragen haben. Der 17. Mai ist 2023 stressiger denn je. 30 Unternehmen hatten für diesen Tag gleichzeitig ihre HV geplant. „Ich werde mich einfach 30-teilen“, scherzte Tüngler im Vorgang. Dann wird er ernst: „Man will offenbar verhindern, dass kritische Aktionäre die nötige Aufmerksamkeit für einzelne Unternehmen aufbringen können.“