Die Anlagetipps der Woche TotalEnergies: Milliarden für den „grünen“ Umbau

In Deutschland wurden 2022 insgesamt rund fünf Milliarden Euro in die Errichtung neuer Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen investiert. Diese Summe investiert allein der französische Energiekonzern TotalEnergies in den Ausbau seiner Erneuerbare-Energien-Sparte. Das ist ein Drittel der budgetierten Gesamtkapitalausgaben und inzwischen mehr, als der Konzern in neue Projekte im Öl- und Gasbereich pumpt.