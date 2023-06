Die Anlagetipps der Woche Freeport-McMoRan: Glänzende Perspektiven

Ausbau der E-Mobilität, Stromnetze und alternativer Energien: Der Hunger nach Kupfer wächst. Das sind gute Perspektiven für Freeport-McMoRan. Allein in Nordamerika betreibt der US-Bergbaukonzern sieben Kupferminen im Tagebau – etwa in Chino, New Mexico.

imago images

Bild: