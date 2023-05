Die Anlagetipps der Woche Vestas: Ein Investment in den Megatrend Windkraft

Für 1,8 Milliarden Dollar übernimmt der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca den amerikanischen Biotechspezialisten Cincor. AstraZeneca bekommt damit die weltweiten Rechte an dem Hoffnungsträger Baxdrostat in die Hand. Das Medikament wird vor allem dort gegen Bluthochdruck eingesetzt, wo bisherige Therapien nicht anschlagen. Auch wenn Baxdrostat erst noch in der fortgeschrittenen Entwicklungsphase steckt, ist Cincor für AstraZeneca eine gute Ergänzung bei Herz-Kreislauf-Medikamenten.