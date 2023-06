Geldanlage Fünf Aktien, die in ein Minidepot fürs schmale Budget passen

Im Pennystock-Forum der Plattform Reddit wird Erwartungsmanagement großgeschrieben. Die Selbstbeschreibung lautet: „A place to lose money with the help of your friends and likewise degenerates“ – ein Ort, um Geld zu verlieren, mithilfe von Freunden und ähnlichen Degenerierten. Diese eher kritische Selbsteinschätzung ist nicht ganz falsch. Pennystocks sind Aktien, deren Kurs sich unter einem Dollar (in Europa: unter einem Euro) bewegt. Weil es dafür oft gute Gründe gibt, gelten Pennystocks als hochriskant. Trotzdem sind sie bei vielen Anlegern beliebt. Die Hoffnung: eine Aktie zu entdecken, deren Kurs nach dem Kauf explodiert.