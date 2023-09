Klug anlegen Das beste Depot für Ihre Lebensphase

Mit Mitte 20 hat man wenig Geld, aber viel Zeit – mit Mitte 60 ist es in der Regel umgekehrt. Das Wertpapierdepot sollte die Veränderungen im Laufe des Lebens spiegeln und an die Lebensphase angepasst werden. Das ist gar nicht so schwer.

