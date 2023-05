Monaco Resources Group Die merkwürdige Story von Monaco Resources – und der Kopf dahinter

Was die Agri Resources Group ihren Anlegern vorführt, sieht vielversprechend aus: Fotos auf der Homepage zeigen, wie inmitten einer grünen Landschaft unter blauem Himmel Reispflanzen heranwachsen. Ein Mähdrescher spuckt Getreide aus, auf anderen Fotos sind Maispflanzen zu sehen oder Kohlköpfe auf dem Feld: Pflanze an Pflanze, Reihe an Reihe. Daneben steht, Agri Resources baue hier im Kongo Reis und Pflanzen für Biokraftstoffe an. Ein Satz später ist von Agrarkonzessionen für 69.000 Hektar die Rede. Das klingt nach Big Business!