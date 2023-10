Sam Bankman-Fried Der Milliardenbetrug: Wie der FTX-Kollaps die Kryptowelt für immer veränderte

In den USA muss sich FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ab Montag wegen milliardenschweren Betrugs vor Gericht verantworten. Mit dem Skandal um die einst drittgrößte Kryptobörse der Welt stürzten Bitcoin und Co. in eine tiefe Krise. Kommen sie da je wieder raus?

Teilen per:

Teilen per: