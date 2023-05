VW, Infineon und Co. Bei diesen Aktien gibt es ein China-Risiko

Es ist eine gewagte Wette, die der Chemieriese BASF derzeit wagt. Zehn Milliarden Euro investiert er in eine Produktionsanlage in der südchinesischen Provinz Guangdong, die fast so groß werden soll wie das Stammwerk in Ludwigshafen. Mit der China-Expansion will BASF seine Abhängigkeit vom teuren Energiestandort Deutschland reduzieren – und geht damit ganz andere Risiken ein.