Immobilie Wenn die Haussanierung zur Steuerfalle wird

WiWo Coach ist der exklusive Ratgeber-Service für WiWo-Abonnenten. Top-Experten beantworten hier all Ihre Fragen rund um Geldanlage, Vorsorge, Karriere, Steuern und Recht.



Die Frage: Die Sanierungskosten beim kürzlich gekauften Mehrfamilienhaus unseres Lesers würden mehr als 15 Prozent des Gebäudewertes betragen. In den ersten drei Jahren nach dem Kauf könnte er solch umfassende Sanierungskosten dann nicht sofort steuerlich absetzen, sondern müsste sie aufgrund einer steuerlichen Spezialregel mit dem Gebäudewert abschreiben. Das möchte er nicht. Er will wissen: Wird die Steuerregel vielleicht ohnehin bald gekippt? Schließlich sollen energetische Sanierungen doch vorangetrieben werden. Oder gibt es einen anderen Ausweg?