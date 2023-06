Immobilien „Käufer sollten nicht auf weiter sinkende Preise spekulieren“

WirtschaftsWoche: Herr Slabke, vorab eine persönliche Frage: Vor ein paar Jahren sind Sie in eine Eigentumswohnung in Berlin gezogen. Tobt in Ihrer Eigentümergemeinschaft gerade ein Streit über den Heizungstausch?

Ronald Slabke: Nein, das ist kein Thema bei uns. Vor wenigen Jahren haben wir ein Blockheizkraftwerk in den Keller einbauen lassen, und jetzt ist erst mal Ruhe – zum Glück.