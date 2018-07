Steuern und Recht kompakt Unterhalt, Baurecht, Immobilienkauf

Bei einer Hochzeitsfeier in einem Münchner Restaurant blieben viele der 150 Gäste hungrig. Gerade einmal zwei Kellner bedienten die große Festgesellschaft. Kurzerhand nahm die Verwandtschaft des Brautpaars den Service für die Gäste selbst in die Hand. Der Gastgeber war mit dem Restaurant daher unzufrieden und zahlte nur 3000 Euro von 7530 Euro auf der Restaurantrechnung. Der Gastwirt wollte dagegen auch die restlichen 4530 Euro und klagte. Das Amtsgericht München hatte jedoch Verständnis für den Gastgeber. Zwei Kellner für 150 Gäste seien tatsächlich zu wenig. In einem solchen Fall dürfe der Kunde den Preis mindern, allerdings nicht eigenmächtig um mehr als die Hälfte, sondern nur um 30 Prozent. Es seien daher noch weitere 1940 Euro an das Restaurant zu zahlen (159 C 601/15).