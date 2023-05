Entnahmeplan So zahlen Sie sich aus ihrem Ersparten eine Rente aus

Wenn die Rente in Sicht kommt, hat das jahrzehntelange Sparen fürs Alter bald ein Ende. Auf dem Konto oder im Depot hat sich bestenfalls ein hübsches Sümmchen angesammelt. Vielleicht wird auch eine Lebensversicherung ausgezahlt. Nun stellt sich die Frage: Was tun mit dem Geld? Es soll die gesetzliche Rente aufbessern und gleichzeitig möglichst lange reichen. Schließlich will sich niemand am Ende des Lebens finanziell einschränken müssen. Für das sogenannte Entsparen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Allerdings eignet sich nicht jede Variante für jeden Rentner.