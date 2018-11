Riester-Rente Der neue 16-Milliarden-Euro-Mann

Einen der wichtigsten und mächtigsten Fondsmanager in Deutschland kennt kaum jemand. Der unauffällige Endvierziger Gunther Kramert mied die Öffentlichkeit und sein Arbeitgeber, das genossenschaftliche Fondshaus Union Investment, drängte ihn nicht ins Rampenlicht. Kramert lenkt in Frankfurt 16 Milliarden Euro in den weltweit investierenden Aktienfonds Uniglobal und Uniglobal Vorsorge und damit fast ein Zehntel der 183 Milliarden Euro, die Privatanleger dem Haus anvertraut haben. Kramert war zuständig für die Performance von 1,9 Millionen Riester-Fondssparern, die bei Volks- und Raiffeisenbanken einen staatlich geförderten Altersvorsorge-Vertrag UniProfi-Rente abgeschlossen haben.