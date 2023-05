Zusatzrente generieren Wie lege ich 300.000 Euro via Sparplan fürs Alter an?

Die Frage: 5000 Euro pro Monat. So viel will unser Leser fürs Alter zurücklegen, und zwar fünf Jahre lang. Am Ende hat er dann nominal 300.000 Euro auf der hohen Kante. Verfügbar soll das Geld in acht Jahren sein. Es soll 25 Jahre lang reichen, danach darf es aufgebraucht sein. Der Leser fragt: „Was empfehlen Sie mir für eine Strategie, Produkte, Streuung?“