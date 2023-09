Deeskalation Ein Krieg zwischen den USA und China droht – und ist doch leicht vermeidbar

Chinas Generalsekretär Xi Jinping hat seine Teilnahme am G20-Gipfel in Indien abgesagt – und auf ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden verzichtet. Keine gute Nachricht. Jetzt sind wirtschaftspolitische Korrekturen und strategische Klugheit gefragt – sonst tappen beide Länder in die Thukydides-Falle.

Teilen per:

Teilen per: