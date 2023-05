Essay Die kreditkoloniale Eroberung der Seidenstraße

Im 1864 gegründeten Galle Face Hotel in Colombo, Sri Lanka, kann man heute noch jeden Nachmittag von der alten in die neue Welt blicken. Kellner in schwarzen Hosen und weißen Hemden servieren Colombos Oberschichtdamen in ihren bunten Saris Tee und Sandwiches, während sich internationale Gäste den ersten Gin Tonic oder ein Bier bestellen. Ein Ventilator schaufelt die schwere Luft umher, die Nachmittagssonne steht tief über dem glitzernden Meer. Eine Szenerie wie aus einem Kolonialepos.