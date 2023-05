G7-Treffen „Die Ukraine soll gewinnen, aber bitte nur im eigenen Land“

WirtschaftsWoche: Herr Löfflmann, die Ukraine bekommt vor ihrer lange angekündigten Gegenoffensive ein neues Milliardenpaket mit Waffen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Will der Westen damit eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld erzwingen?

Georg Löfflmann: Man will auf jeden Fall die Ukraine in die Lage versetzen, sowohl ihr bestehendes Territorium zu schützen, etwa durch den Ausbau der Flugabwehr, als auch russisch besetztes Territorium zurückzuerobern. Hier wird es aber auch darauf ankommen, die ukrainischen Luftstreitkräfte weiter zu stärken, etwa durch die Lieferung von F-16-Kampfjets, wie sie die Niederlande und UK gerade planen wollen.