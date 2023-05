Kevin McCarthy Die Machtlosigkeit des Biden-Kontrahenten

In den Risikoabteilungen amerikanischer Großbanken wird gerade das Undenkbare kalkuliert. Seit Wochen schieben die Mitarbeiter Überstunden und rechnen durch, was ein Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten für den Finanzmarkt bedeuten würde. Was genau für ihre Kunden. Welche Effekte schon eine um wenige Tage verzögerte Auszahlung einer Staatsanleihe auf ihr Geschäft hätte.