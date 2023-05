Klimawandel Solar Geoengineering kommt: Zeit, es zu regulieren

In den letzten Monaten hat das Interesse an – und die Besorgnis über – die Veränderung der Solarstrahlung (SRM, auch bekannt als Solar Geoengineering) zugenommen: vom waghalsigen Versuch eines Startups über die in den Medien geäußerten Einwände, Afrika als Labor für Umweltmanipulationen zu nutzen, bis hin zu den Plänen namhafter Wissenschaftler, die Arktis wieder einzufrieren. Und dann ist da noch die seltene parteiübergreifende Unterstützung der wissenschaftlichen Erforschung dieser Idee durch den US-Senat.