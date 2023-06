Neue Hauptstadt Der Peking-2.0-Plan

Beim Philosophen, Revolutionär und Staatsmann Sun Yat-sen sind sich Festlandchinesen und Taiwaner ausnahmsweise einig: Der erste Präsident der Republik China war ein großer Staatsmann – selbst wenn er ein Demokratieverfechter war. Mit ihm gingen 1912 mehr als 2000 Jahre Kaiserreich zu Ende. Und er machte vor 100 Jahren eine ganze Reihe Vorschläge, die den Machthabern in Peking über die Zeit als Blaupause für das moderne China dienten. Sun regte den Bau des Drei-Schluchten-Staudamms am Jangtse an. Ebenso die Errichtung eines riesigen Straßen- und Eisenbahnnetzes. Weniger bekannt ist ein anderer seiner Vorschläge: die nordwestchinesische Stadt Ili – direkt an der Grenze zu Kasachstan gelegen – zur Hauptstadt Chinas zu machen. Sein Kalkül damals: Sie sollte das Machtzentrum des eurasischen Kontinents werden, Drehscheibe und Brückenkopf nach Europa.