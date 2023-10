Rückkehr des Rust Belt Plötzlich wieder American Beauty

Links: Die Steel Stacks in Bethlehem, Pennsylvania – heute das Kulturzentrum einer boomenden Region. Rechts: Ein fast fertiger US-Truck von Mack

Das Lehigh Valley in Pennsylvania war mal ein stolzer Industriestandort – sogar den Stahl für das Empire State Building haben sie hier produziert. Lang ist’s her. Aber jetzt ist der Glaube an eine gute Zukunft zurück.