Vorwahlen in New Hampshire

Donald Trump hat die wichtige Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire offenbar gewonnen.

Der Ex-Präsident gewinnt auch die New Hampshire Primary. Damit dürfte ihm die dritte Präsidentschaftsnominierung in Folge nicht mehr zu nehmen sein. Nikki Haley will dennoch weiter kämpfen.