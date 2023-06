Finanzministerium Subvention à la Radio Eriwan

Schließlich will Lindner alles tun, um im Kabinett einen soliden Haushaltsentwurf für 2024 zu präsentieren. Dort klafft noch eine Lücke von 20 Milliarden Euro zwischen Ausgabenwünschen und Einnahmen. Ein Subventionsabbau könnte also einen Beitrag leisten, und Lindners Bemühen wäre ein Zeichen des guten Willens in der Koalition. Tatsächlich scheint es jedoch darauf hinauszulaufen, Wirtschaftsminister Robert Habeck samt seiner grünen Truppe wieder einmal vorzuführen.