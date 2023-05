Industriestrompreis-Debatte Der große Preis

Industrie ist, wenn es dampft und raucht? Zumindest an manchen Orten in Deutschland ist das tatsächlich noch der Fall. Bei BASF in Ludwigshafen zum Beispiel. Am Stammsitz des größten Chemieunternehmens der Welt wird nicht nur viel heißer Wasserdampf für die Produktion erzeugt. Allein drei werkseigene Kraftwerke erzeugen mehr als sechs Terawattstunden (TWh) Strom pro Jahr. Der Konzern insgesamt verbraucht mehr als ein Prozent der gesamten Energie der Republik. Der Kupferproduzent Aurubis in Hamburg benötigt jedes Jahr rund eine Terawattstunde Strom. Und die Wacker Chemie AG, die Vorprodukte für Solarzellen herstellt, benötigt allein am bayrischen Standort Burghausen knapp drei Terawattstunden – so viel Strom wie gut 900.000 Privathaushalte im Jahr.