Technologieoffenheit Wie viel Retro können und wollen wir uns leisten?

Das Fortschrittsdenken steckt in einer Krise – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der man die Welt so exakt vermessen und datensicher bewirtschaftet wie nie zuvor. Auf die Ära der Selbstentfaltung, meint der Soziologe Philip Staab, folgt ein Zeitalter der Selbsterhaltung – was für ein Fortschritt! Ein Gastbeitrag.

