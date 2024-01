Litauen, Rukla: Ein Leopard 2 A6 Panzer steht auf dem litauischen Truppenübungsplatz Gaiziunai. In Litauen sind die ersten an die Ukraine gelieferten und im Kampf gegen Russland beschädigten Leopard 2-Panzer repariert worden. Die wieder instandgesetzten Kampfpanzer sollen schon bald wieder aus in dem baltischen EU- und Nato-Land auf das Schlachtfeld zurückkehren.

dpa

Bild: