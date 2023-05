Das neue Schleusentor Wie Brüssel den Euro-Stabilitätspakt aufweichen will

Daran wird sich der FDP-Politiker jetzt messen lassen müssen. Der Streit um den Stabilitätspakt nimmt in den kommenden Wochen Fahrt auf. Mitte Juni wollen die EU-Finanzminister zum ersten Mal im Detail über das Reformpaket verhandeln. Spanien, das in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, hat das Thema weit oben auf die politische Agenda gesetzt. Wirtschaftsministerin Nadia Calviño will die Reform bis zum Jahresende abschließen.