Freihandel Und – haben wir jetzt einen Deal?

Auf der Hannover Messe können Politiker technischen Fortschritt anfassen und nicht immer nur darüber reden. An dem Ort, an dem Altkanzlerin Angela Merkel einst das Wort vom „Neuland“ Internet prägte, aber auch gern mal Robotern die Hand schüttelte, stülpte sich ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) diesmal eine Virtual-Reality-Brille über. Scholz ließ sich erklären, wie er damit Maschinen aus der Entfernung warten kann. Indonesiens Präsident Joko Widodo stand geduldig daneben. Wie passend: Der Hersteller der Brille, ifm Electronic aus Essen, hat gerade erst einen Standort in Indonesien eröffnet, dem diesjährigen Partnerland der größten Industrieleistungsschau der Welt.