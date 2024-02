Ein ukrainischer Sabotagetrupp getarnt als Freizeitsegler in Rostock-Warnemünde hat mutmaßlich die Segelyacht „Andromeda“ gechartert.

Nach monatelanger Ermittlungsarbeit stellt die Staatsanwaltschaft in Stockholm ihre Untersuchungen zur Sprengung der Ostseepipeline ein – mit einer überraschend formalen Begründung. Wollte man nicht weitermachen, weil die Spuren des Anschlags alle in die Ukraine zeigen? Auch in Berlin herrscht Schweigen.