Grüner Strom Kann ein Unterseekabel aus Georgien Europas Abhängigkeit von Russland senken?

Die Hoffnung des Landes liegt in der Innenstadt der georgischen Hauptstadt Tiflis, und man kann sie besuchen. In einem unscheinbaren Gebäude, das seine Bedeutung gut zu verbergen weiß, sitzt die Steuerungszentrale des georgischen Stromnetzbetreibers Georgian State Electrosystem (GSE). Aus Sicherheitsgründen ist hier nur eine begrenzte Anzahl Menschen erlaubt. Bunte Linien und Wörter flimmern über den überdimensionalen Bildschirm, auf dem sie hier in Echtzeit die Stromübertragung des Landes nachverfolgen. Der Generaldirektor der GSE, George Gigineishvili, zeigt auf zwölf blinkende Nullen. Sie stehen für den CO2-Ausstoß: „Wir produzieren gerade ausschließlich saubere Energie und null Emissionen.“