Denkfabrik Die ökonomischen Fallstricke einer Viertagewoche

Debatten über die Zahl der Arbeitstage pro Woche sind in Deutschland nichts Ungewöhnliches. In den 1950er-Jahren war die Sechstagewoche üblich, bis die Gewerkschaften mit dem Slogan „Am Samstag gehört Vati mir“ die Verkürzung der Arbeitszeiten durchsetzten. Nachdem viele Jahrzehnte die Fünftagewoche der Normalfall war, wird in Deutschland und anderen Ländern nun intensiv über die Einführung einer Viertagewoche diskutiert.