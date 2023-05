Die EZB wird 25 Die Europäische Zentralbank muss ihre Fehler endlich eingestehen

Die Menschen in Europa leiden unter den hohen Inflationsraten. Das stellt die Europäische Zentralbank (EZB) vor zwei große Herausforderungen. Sie muss geldpolitisch entschieden gegen die hohen Teuerungsraten vorgehen. Und sie muss der Öffentlichkeit ihr Vorgehen erklären, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen. Dabei darf sich die EZB in ihrer Kommunikation nicht nur auf die Teilnehmer an den Finanzmärkten konzentrieren. Ebenso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, ist die Kommunikation mit den Bürgern. Denn diese sind die wichtigsten Verbündeten der Zentralbanken im Kampf gegen die Inflation und in der Verteidigung der Unabhängigkeit der Zentralbank.