Die Faust an der Pumpe Wie die Opec ihre neue Macht beim Ölpreis ausspielt

Ist der Ruf angekratzt, kann eine Charmeoffensive nicht schaden: Im September lädt die Opec österreichische Studenten zu einem einwöchigen Energy Scholar Programme in ihre Zentrale in Wien ein, um „das gegenseitige Verständnis“ zu fördern. Es gibt Vorträge, eine Diskussion mit Opec-Generalsekretär Haitham Al Ghais – und 2024 „zur Vertiefung“ eine Reise in einen Opec-Staat. Bereits im Juli veranstaltet das Kartell in der Wiener Hofburg ein „Internationales Seminar“ samt Galadinner; auf der Gästeliste steht neben diversen Repräsentanten aus Ölstaaten auch EU-Energiekommissarin Kadri Simson.