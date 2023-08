Politik der Notenbanken Ist das Zinsschwert der Zentralbanken stumpf geworden?

In Jackson Hole treffen sich die führenden Notenbanker der Welt. Zuletzt haben sie die Leitzinsen so kräftig erhöht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dennoch ist eine signifikante Abschwächung der Wirtschaftsleistung in den USA und Europa ausgeblieben. Wirkt die Zinspolitik der Notenbanken nicht mehr?

