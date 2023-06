Antischall Kann uns diese Technologie vom Lärm erlösen?

Eigentlich müsste es laut poltern, dröhnen, scheppern im Nürnberger Containerhafen am Rhein-Main-Donau-Kanal: Ein Kran stapelt hier Behälter auf Behälter. Doch von Lärm ist kaum etwas zu hören – weil megafonartige Lautsprecher in rund sieben Meter Höhe an den Kränen montiert sind. Aus ihnen ertönt ein Geräusch, das haargenau so klingt wie das Poltern, Dröhnen, Scheppern der Container: ein sogenannter Antischall, der die Schallwellen bestimmter Lärmquellen präzise überlagert – und neutralisiert.