Essay Das Rätsel der Intelligenz ist noch immer nicht gelöst

Computer, erzähl mir alles über die Borg!“ Als das „Raumschiff Enterprise“ in den 1990er-Jahren mal wieder durch unendliche Weiten und Wohnzimmer zog, war dies eine ferne Utopie: ein Computer, der auf Zuruf Informationen liefert. Inzwischen ist die Utopie wahr geworden, trägt jede und jeder eine solche Wundermaschine in der Tasche herum oder wendet sich an ChatGPT, Bard oder ähnliche Bots.