Pflanzen-Züchtung Wie Gentechnik im Kampf gegen den Klimawandel hilft

Kleine Pflanzen, große Wirkung: Mit der Genschere Crispr kann Saatgut auch an schwierige klimatische Bedingungen angepasst werden

Grüne Biotech findet in Europa bisher nur im Labor statt – so streng sind die Gesetze. Das aber könnte sich nun ändern. Und ein Besuch in den Laboren führender Forscher und Konzerne zeigt: Die Chancen sind gigantisch.