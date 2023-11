Raumfahrt-Business Europa bekommt ein eigenes Raumschiff

Die Gründerin des Start-ups The Exploration Company Hélène Huby hat Großes vor.

In fünf Jahren soll Europa ein eigenes Frachtschiff im All haben, hat die europäische Weltraumorganisation Esa beschlossen. Später könnte es vielleicht auch Astronauten transportieren. Die Gründerin Hélène Huby arbeitet in Bayern schon daran.