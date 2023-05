Rettung bei Antibiotikaresistenz Wie Fliegenlarven beim Verheilen von Wunden helfen

Das Reagenzglas mit den konservierten Fliegen steht in einer Glasvitrine im Eingangsbereich der Firma BioMonde in Bridgend im Süden von Wales. In der einfachen Werkshalle in einem Gewerbegebiet wachsen jedes Jahr Hunderttausende Fliegenlarven heran. Sie werden an Kliniken und Ärzte verkauft, die sie zur Wundreinigung nutzen. Und dabei nebenbei einem wachsenden Problem Herr werden könnten: Immer mehr Patienten entwickeln Antibiotikaresistenzen, was etwa das Verheilen von Wunden erschwert.