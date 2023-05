Bioreaktoren Veganes Fleisch aus dem Schweinestall

Das vegane Fleisch der Zukunft kommt aus einem alten Schweinestall. Der rote Backsteinbau an der Hauptstraße des Dörfchens Jelmstorf in der Lüneburger Heide wirkt von außen ganz traditionell. Doch wer hineintritt, findet sich in einem Hightechlabor wieder. Fotos aus dem Inneren zeigen Biotechnologen in weißen Kitteln: Spezialisten, die sich über Mikroskope beugen, Petrischalen in Kühlregalen verstauen, Probenbehälter in Schüttelschränke stecken.