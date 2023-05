Energie Ökologisch korrekt duschen

Der Weg zu David Mainka führt durch einen blickdichten Vorhang. Mainka arbeitet in der Forschungsabteilung des Badtechnikkonzerns Grohe, beheimatet im Städtchen Hemer am Rand des Sauerlands. Der Vorhang dient dazu, seine Arbeit im wahrsten Sinne abzuschirmen vor Kollegen und Besuchern. „Wir testen unser Produkt ständig, und da kann es natürlich schon einmal spritzen“, erklärt Mainka, vor sich eine breite Werkbank und diverse Bildschirme, hinter ihm: eine provisorische Duschkabine, in der das von seinem Team entwickelte Grohe-Modell Everstream seine Arbeit tut.