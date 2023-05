Autohandel „Von 6000 Autohaus-Eigentümern bleiben nur ein paar hundert übrig“

WirtschaftsWoche: Herr Weller, es geht die Angst vor dem großen Autohaus-Sterben um. Was ist da dran?

Burkhard Weller: Man muss zwischen Autohäusern und Eigentümern dieser Autohäuser unterscheiden. Derzeit gibt es rund 14.600 Autohäuser in Deutschland. Die Zahl wird schrumpfen, aber nicht sehr stark. Vielleicht auf rund 12.000 bis 2030. Was wirklich enorm zurückgehen wird, ist die Zahl der Eigentümer dieser Autohäuser. Derzeit sind die Autohäuser in Deutschland in den Händen von etwa 6000 Eigentümern. Durch Übernahmen und Fusionen wird deren Zahl bis 2030 auf 2000 und bis 2035 auf unter 1000 Eigentümer sinken. Das ist ein normaler Konzentrationsprozess, wie er etwa im Lebensmittelhandel schon vor langer Zeit stattgefunden hat. Auf lange Sicht werden wahrscheinlich sogar nur ein paar hundert Eigentümer übrigbleiben.